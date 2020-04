Il telecronista televisivo ed ex calciatore italiano Lele Adani, l’altra sera insieme a Christian Vieri si sono interfacciati su una diretta instagram e hanno raccontato alcuni aneddoti.







L’incontro é avvenuto sul profilo instagram ufficiale di Bobo Vieri ed é durato circa 1 ora e ha visto entrambi con gli occhi lucenti per i fatti che hanno ricordato insieme.

Vieri molto emozionato esprime la sua gioia ed ansia durante il primo incontro con “El pibe de oro”, racconta inoltre di come Maradona sia entrato in confidenza con i giocatori della squadra messicana che ha ultimamente allenato.







Adani durante lo scambio di opinioni e ricordi dirà: “Ognuno può avere un opinione su Maradona, perché Maradona é talmente di tutti che con le sue contraddizioni ha fatto parlare tutti, però su una cosa non si può essere in disaccordo mai: se Maradona entra in una stanza c’è luce, Maradona é una cosa diversa, illumina, prende la scena. Quando arriva Maradona viene freddo, ti gela la pelle”, il commentatore TV poi ripete ancora una volta il nome: “Diego Armando Maradona“.

Guarda il video integrale:

