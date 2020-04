Dopo la magnifica notizia di ieri con una Napoli a zero contagi e zero decessi per 24ore, torna ad aumentare il numero dei positivi al coronavirus nel capoluogo campano.

L’aggiornamento pubblicato alle 11 di questa mattina dal Comune di Napoli, riporta già 14 nuovi casi che portano a 847 i casi complessivi di positività al Covid-19 in città dall’inizio dell’emergenza.







Sono inoltre due i decessi avvenuti in città nelle ultime 24 ore, con il totale dei deceduti che ora è di 54.

Un dato positivo invece è quello dei totalmente guariti, di quei pazienti risultati negativi in due test consecutivi: sono 24 i nuovi guariti, portando il numero totale a 166, mentre sono 35 i clinicamente guariti.







Positivo anche il numero dei ricoverati in ospedale, che sono 150 e quindi in calo di 3 unità rispetto a ieri, di questi 11 in terapia intensiva, uno in meno rispetto a ieri. Anche le persone in isolamento domiciliare scendono di 9 unità per un totale di 477 unità.