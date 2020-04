“I politici nella pandemia devono cercare insieme il bene del paese e non il bene del proprio partito”, é una frase di Papa Franesco che viene ieri sera da Berlusconi.

Nella trasmissione condotta da Nicola Porro, Quarta Repubblica, il presidente di Forza Italia ha risposto ad alcune domande “chiave” dove guida alla responsabilità del centro destra.

Alla domanda sul “Decreto liquidità” sostiene che la “strada del fondo perduto sarebbe certamente la migliore”, ma dice anche che “bisogna capire se sostenibile finanziariamente”, aggiunge inoltre che “non va bene…sia per i tempi troppo lunghi che per le complicate procedure necessarie per ottenere i prestiti dalle banche”, oltre al fatto che “i tempi di restituzione del prestito sono troppo stretti”.

Il punto sul supporto alla maggioranza

“Su questo decreto, come sull’intera strategia del Governo di fronte alla pandemia, abbiamo messo sul tavolo molte nostre proposte che riteniamo indispensabili…lo facciamo con spirito costruttivo, anche se questo Governo delle quattro sinistre naturalmente non é il nostro e non lo potremmo mai sostenere…”

Poi cerca di guidare da lontano i gruppi richiamando all’impegno: “Un opposizione responsabile nelle situazioni di emergenza si stringe intorno alle istituzioni.

Invito caldamente gli esponenti del mio partito ad astenersi di prefigurare scenari che sono ancora molto lontani…continuiamo a dare una mano per venirne fuori al meglio”.

Andrea Ippolito