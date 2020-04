Ebbene sì, c’è l’ok del governatore, che ha firmato nel primo pomeriggio una nuova ordinanza, per la consegna a domicilio del cibo più amato dagli italiani e in particolare dai napoletani, la pizza. Non solo, consegna a domicilio anche per prodotti da bar, pasticcerie e ristoranti.







Potranno essere aperte anche librerie e cartolerie. Per questi esercizi sono stati individuati determinati orari e modalità di prenotazioni on line e consegne a domicilio. Il tutto a partire dal prossimo 27 aprile.

Sul canale social il governatore ha pubblicato la nuova ordinanza e un post di presentazione: “Ho appena firmato l’Ordinanza n.37 del 22 aprile 2020 che contiene ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, e disciplina le aperture dal 27 aprile prossimo di esercizi di ristorazione, cartolerie, librerie”.

“Si tratta – aggiunge De Luca – di un primo passo e di un primo segno di rilancio delle attività economiche secondo una linea di responsabilità e di prudenza, che richiede da parte di tutti il rispetto rigoroso delle regole di tutela della propria e dell’altrui incolumità. Il provvedimento è articolato in maniera da diluire la mobilità nel corso della giornata ed evitare assembramenti.

Sarà fondamentale rispettare tutti i dispositivi di sicurezza, pena sanzioni severe a carico degli inadempienti.







Occorrerà utilizzare i prossimi giorni per sviluppare tutte le operazioni di sanificazione e igienizzazione dei locali, in qualche caso chiusi da molte settimane, per sottoporsi a visite mediche e per preparare tutte le certificazioni necessarie dal punto di vista sanitario”.

La decisione e l’ordinanza viene dopo gli appelli, le insistenze e le richieste dei tanti esercenti che chiedevano di ripartire al più presto. Oggi una decisione che conduce tutta la Campania, passi lenti e attenti, verso la Fase 2.