La segreteria regionale ULSSA/CNAL interviene in merito alla salvaguardia occupazionale

La Segreteria Regionale della Campania U.L.S.S.A./C.NA.L. chiede misure urgenti ed imminenti per tutto il mondo del lavoro e per tutte le attività produttive, piccole medie e grandi imprese, artigiani, piccoli imprenditori.









Per garantire e salvaguardare tutto il mondo del lavoro occorrono misure a tutela di tutti quei settori e lavoratori che rischiano di restare senza reddito fisso a causa dell’emergenza Coronavirus, come ad esempio: colf e badanti, barbieri e parrucchieri, lavoratori della filiera del turismo con contratto a tempo determinato, lavoratori della filiera dello spettacolo e della musica, precari, intermittenti, lavoratori che hanno finito il sussidio di disoccupazione stagionali come bagnini, camerieri, addetti alle pulizie e animatori turistici, fast job, i contrattisti a giorni, settimane e qualche mese, lavoratori non regolari.









Bisogne predisporre un bonus affitti e utenze, l’annullamento del pagamento di ogni tassa fino a fine emergenza covid-19 per le attività commerciali, di impresa e professionali, con l’estensione agli immobili ad uso non abitativo, ad esempio: immobili del turismo, come gli alberghi, hotel, etc., capannoni delle imprese, studi professionali.