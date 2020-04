Il bollettino pomeridiano dell’Unità di Crisi regionale parla oggi di 4 decessi in Campania, numero in lieve calo, ieri 5 i decessi.









Passata la cifra di mille guariti in Campania, oggi salgono a 1.003. Altri 75 cittadini campani hanno sconfitto il Covid-19. Sono 942 quelli totalmente guariti, e cioè quei pazienti negativi ai due tamponi di verifica, e 61 quelli clinicamente guariti. Vengono considerati clinicamente guariti i pazienti che, dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all’infezione virologicamente documentata da SARS-CoV-2, diventano asintomatici per risoluzione della sintomatologia clinica presentata ma sono ancora in attesa dei due tamponi consecutivi che ne comprovano la completa guarigione.

Il totale dei decessi nelle cinque province campane sale a a 336.









I tamponi effettuati in regione Campania, a tutta la giornata di ieri 23 aprile, è di 61.331 di cui 4.282 quelli risultati positivi in totale dall’inizio dell’epidemia.

Questi i dati provincia per provincia, come dal grafico:

– Provincia di Napoli : 2.334 (di cui 878 Napoli Città e 1456 Napoli provincia)

– Provincia di Salerno : 643

– Provincia di Avellino : 432

– Provincia di Caserta : 407

– Provincia di Benevento: 175

– Altri in fase di verifica Asl: 289

I dati di contagio continuano a scendere in Regione Campania e fortunatamente anche i decessi sembrano andare verso lo zero. Purtroppo non ci siamo ancora e bisogna essere ancora attenti nelle prassi anti-contagio.