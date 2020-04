Ci è giunta una foto da San Giorgio a Cremano: un cortile condominiale con bambini che giocano con le bici e con persone effettivamente vicine. Ma il cortile (o il giardino) condominiale è come la strada? Certamente No, e altrettanto certamente nessuno verrà in cortile ad elevare multe.

A questo punto ci preme una riflessione da fare sulle regole di prudenza e sulle loro violazioni. Le norme anti contagio, con severo buonsenso, vanno comunque rispettate. Quindi anche in aree private bisogna scendere seguendo la stessa prevenzione che si osserva all’esterno, in strada: distanziarsi e accedervi solo con guanti e mascherina sono solo alcune delle premesse indispensabili per godere di un po’ d’aria.







Il fatto che ci sia la libera accessibilità al cortile o al giardino, in quanto area privata, non fa infatti venir meno il dovere di rispettare quelle fondamentali regole, purtroppo imposteci dalla situazione che stiamo vivendo, da quando siamo costretti a combattere contro il maledetto virus. Tra queste regole, in primo luogo, c’è il divieto di assembramento che in ogni caso impedisce anche ai bambini di giocare insieme nell’area loro destinata all’interno del condominio. La regola, quindi, deve valere purtroppo anche per le aree gioco per i bimbi, nel senso che i rispettivi genitori devono adoperarsi affinché siano mantenute le giuste distanze tra tutti i bambini che intendono frequentare il cortile.







L’esempio è fondamentale anche perché se si affronta con leggerezza questa situazione, si rischia di invogliare altre persone ad allentare l’attenzione. E’ fin troppo semplice far venire ai bambini la voglia di giocare con i loro coetanei, di scendere in cortile e creare situazioni inopportune. Tutti ci auguriamo che presto passi quest’incubo, ma nel frattempo proviamo a fare del nostro meglio.

Mimmo Lucci