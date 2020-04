Nuova sospensione dei trasporti a Napoli in occasione delle giornate della festa della liberazione (25 aprile) e festa dei lavoratori (1 maggio). Il criterio adottato segue quello già sperimentato per la settimana santa.

La decisione è stata presa sempre nell’ottica di contrastare eventuali assembramenti e la propagazione del Covid-19, in ottemperanza alle ordinanze nazionali e regionali che prorogano fino al 3 maggio il divieto di spostamenti. L’Azienda Napoletana Mobilità ha comunicato che resteranno chiuse la Linea 1 della Metropolitana e la funicolare di Chiaia (mentre persiste la chiusura di quella di Mergellina decisa a marzo).







Osserveranno, invece, orario estivo le funicolari Centrale e Montesanto, con partenza della prima corsa alle 7.00 e dell’ultima alle 20.00. Chiusi quasi tutti gli ascensori. L’unico funzionante sarà quello della Sanità e le scale mobili intermodali del Vomero. I parcheggi di Anm resteranno fruibili, in questi giorni, solo ai clienti abbonati.

Anche l’EAV sospenderà, le corse dei mezzi su rotaia, Cumana, Circumvesuviana e Nord Est e gli autobus per la provincia, ex Eavbus. Nel comunicato stampa l’EAV ha altresì precisato che, come già avvenuto a Pasqua, per i cittadini che avessero necessità di spostarsi sugli itinerari percorsi con i treni “per gravissimi e documentati motivi” e fossero impossibilitati ad usufruire di mezzi privati, sarà possibile inviare una richiesta scritta alla società, all’indirizzo mail r.vallefuoco@eavsrl.it, dichiarando e documentando il motivo dello spostamento, la stazione di partenza e arrivo, nonché gli orari richiesti entro le ore 18:00 di oggi mercoledì 8 aprile.







“Per tali utenti – si legge ancora nel comunicato – che svolgono quindi un lavoro legato all’emergenza sanitaria e che non hanno possibilità di trasporto privato, attiveremo un servizio sostitutivo dedicato alle ore 7 di mattina di mattina e alle ore 18:00 di sera, in entrambi i giorni di sospensione del servizio. Il nostro servizio su gomma invece funzionerà regolarmente sino alle ore 13:00”.