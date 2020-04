Giunge a conclusione l’ottavo giorno consecutivo senza contagi da Covid-19 a Castellammare di Stabia. Una notizia confermata dalla Protezione Civile della Campania e dall’Asl a seguito dei 22 tamponi analizzati quest’oggi, tutti con esito negativo.

Un quadro rassicurante che sta a passo con la discesa generale in Campania. “Ancora una volta registriamo un dato che ci conforta e ci induce a pensare che i sacrifici e gli sforzi di tutti i cittadini stanno dando i loro frutti” ha affermato con soddisfazione il sindaco Gaetano Cimmino. Proprio in questo momento di luce, dopo tanto buio, bisogna mantenere alta la guardia per evitare di vanificare il tutto. Occorre osservanza rigida delle disposizioni, vigore e distanziamento sociale anche nella Fase 2, nella speranza di poter ritornare alla normalità nei prossimi mesi. In virtù di ciò è essenziale che nelle giornate di sabato 25 e domenica 26 aprile si resti confinati nelle proprie abitazioni. Gli esercizi commerciali resteranno chiusi, eccezion fatta per le farmacie, le edicole (fino alle ore 14) e i distributori di carburante, come firmato nell’ordinanza regionale dal governatore Vincenzo De Luca.

Resta stazionario, quindi, a quota 35 il numero dei cittadini contagiati, di cui 18 tuttora positivi, 5 deceduti e 12 guariti, mentre in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva ci sono 50 persone.

La polizia municipale, come di consuetudine, ha effettuato controlli su 273 persone, monitorando tutta la città, specialmente nei punti nodali. Ha denunciato un cittadino che non disponeva di valida motivazione per circolare in strada, sanzionato con una multa da 400 euro e l’obbligo di quarantena per 14 giorni.

Emanuela Francini