In prossimità della foresta Demaniale di Roccarainola i militari delle Stazioni Carabinieri forestale di Roccarainola e Marigliano hanno arrestato per resistenza a pubblico ufficiale un 52enne incensurato del posto.

Durante un controllo – volto a ridurre il fenomeno della caccia illegale su tutto il territorio nella provincia di Napoli – l’uomo è stato fermato a bordo della sua auto. Nella jeep anche due cani da caccia.







L’atteggiamento del 52enne ha insospettito i carabinieri che lo hanno controllato. Perquisito, l’uomo è stato trovato in possesso di una pistola pronta a sparare modello Smith&Wesson 385 senza esserne il legittimo proprietario.

Ne è nata una colluttazione durante la quale l’uomo ha tentato di fuggire. Bloccato, è stato arrestato e condotto in caserma dove sarà giudicato in video conferenza. L’arma sequestrata sarà sottoposta ad accertamenti per verificare il suo eventuale utilizzo in fatti di sangue e per individuare il legittimo proprietario.