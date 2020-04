Da domani, in seguito all’ordinanza numero 39 del presidente della Regione Campania, si potrà ricominciare a fare attività sportiva anche per i tanti appassionati campani. Tante le domande e le richieste di spiegazioni da parte degli appassionati della forma fisica, Prima tra tutte quelle relativamente all’uso della mascherina.









Proprio per chiarire definitivamente questo punto, il governatore De Luca ha pubblicato sul suo profilo social poche, ma fin troppo chiare, righe nelle quali afferma: “Si precisa che l’attività motoria, come da ordinanza n.39 del 25 aprile 2020, è consentita esclusivamente con l’uso obbligatorio delle mascherine, e quindi non si tratta di attività motoria di livello più impegnativo”.

Quindi da domani, corsa o bicicletta, ma nei pressi della propria abitazione, usando buon senso, negli orari prestabiliti, all’alba dalle 6,30 alle 8,30 e al tramonto dalle 19,00 alle 22,00, ma soprattutto indossando la imprescindibile mascherina anti-Covid.









In bocca al lupo a quanti proveranno questa nuova modalità, sottolineando che comunque bisogna tener ben presente che il rischio epidemico non è ancora passato e che come precisato dal governatore De Luca, in caso di assembramenti, di mancanza di rispetto per le regole o di una recrudescenza dell’epidemia con innalzamento del numero dei contagiati, tra una settimana ci sarà l’inevitabile passo indietro.

Ivan Di Napoli