Nuovi tre casi di Covid-19 registrati dall’Asl nel Comune di Castellammare di Stabia. Dopo ben 9 giorni consecutivi in assenza di contagi, la settimana si conclude in modo spiacevole.

I tre pazienti sono operatori sanitari dell’ospedale San Leonardo, rispettivamente di 50, 59 e 61 anni. Per loro è stato già disposto l’isolamento domiciliare con sorveglianza attiva. Il nosocomio stabiese si riconferma focolaio, proprio nella fase di miglioramento alcuni membri del personale ospedaliero si convertono in pazienti. Un fatto increscioso e imperdonabile, motivo per cui l’operazione verità avviata da Palazzo Farnese continuerà nonostante il cambio della direzione sanitaria: si deve risalire ai responsabili delle dinamiche che hanno permesso tutto ciò.







Il bilancio purtroppo si aggiorna e segna un numero crescente: per un totale di 501 tamponi effettuati, sale a quota 38 il totale dei cittadini contagiati tra cui 15 operatori sanitari: 21 tuttora positivi, 5 deceduti e 12 guariti, mentre in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva ci sono 50 persone.

“La diffusione del contagio non si è mai interrotta. Ed è importante continuare a rispettare le regole, restare a casa ed evitare contatti sociali. Stiamo tutti sulla stessa barca, gli operatori sanitari operano in prima linea senza sosta mettendo a rischio la propria vita per salvare vite altrui” spiega il sindaco Gaetano Cimmino.







I miglioramenti si sono percepiti ma non ci si può adagiare sugli allori, la guardia va mantenuta alta, il pericolo è sempre dietro l’angolo. Alle porta dalla Fase 2 occorre una cittadinanza assennata e rigorosa, poiché è necessario stringere i denti ancora per un bel po’. Per tale motivo gli stabiesi che riversano in difficoltà economiche vanno sostenuti concretamente, tramite dei versamenti sul conto corrente comunale creato appositamente per l’emergenza. A dare l’esempio è proprio il primo cittadino che, di concerto con la giunta comunale che farà altrettanto, ha deciso di donare il suo prossimo stipendio. “Nessuno deve restare escluso – ha spiegato Cimmino – questo periodo di grandi cambiamenti siamo tutti chiamati a fare la nostra parte. E in tanti già hanno risposto alla chiamata, donando secondo le proprie disponibilità. Sono fiero di voi, sono orgoglioso di rappresentare una città che sta mostrando grande cuore e una straordinaria generosità”.

Si ricorda che le coordinate del conto corrente sono le seguenti:

Intestatario: Comune di Castellammare di Stabia Fondo Emergenza Covid-19

IBAN: IT20N0514222100CC1016015617

BIC (per l’estero): BCPTITNNXXX

Emanuela Francini