Coronavirus, Campania: altri 9 i decessi, ma 39 i guariti

Il report finale della giornata di ieri, 25 aprile, ha fatto registrare altri 9 decessi in Campania come certificato dall’Unità di Crisi regionale. Purtroppo non accenna a diminuire l’andamento di quanti sono vinti dal maledetto virus. Oggi si registrano 4 decessi in più di ieri anche se si resta nello stesso range degli ultimi giorni.









I pazienti guariti sempre nella giornata di ieri sono 39 e portano il numero di quanti ce l’hanno fatta in Campania a 1.062 (di cui 1004 totalmente guariti e 58 clinicamente guariti. Vengono considerati clinicamente guariti i pazienti che, dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all’infezione virologicamente documentata da SARS-CoV-2, diventano asintomatici per risoluzione della sintomatologia clinica presentata ma sono ancora in attesa dei due tamponi consecutivi che ne comprovano la completa guarigione)

Il totale dei decessi in Campania sale a 345.









I tamponi effettuati in regione Campania, a tutta la giornata di ieri 25 aprile, è di 67.218 di cui 4.331 quelli risultati positivi in totale dall’inizio dell’epidemia.

Questi i dati provincia per provincia, come dal grafico: