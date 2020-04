Il Real Madrid non molla la presa su Fabian Ruiz. È noto da tempo l’apprezzamento di Florentino Perez nei confronti del centrocampista azzurro e l’intenzione è quella di fargli indossare la camiseta blanca dalla prossima stagione.







Il Napoli però, anche sotto le indicazioni di Gattuso, giudica al momento incedibile Fabian ed è viva la possibilità di un ritocco del contratto, in scadenza nel 2023, per un aumento dell’ingaggio. Il Real valuta quindi l’ipotesi di proporre uno scambio alla società partenopea per poter mettere le mani sul numero 8.

Sul piatto della bilancia dovrebbe essere messo Luka Jovic, attaccante esterno gradito dal Napoli. Non è un segreto che De Laurentiis stia cercando di approcciare un inizio di trattative per il giovane serbo. Tuttavia l’idea di uno scambio tra i due non convince il presidente.

Il Napoli vorrebbe cercare di arrivare a Jovic senza dover sacrificare Fabian Ruiz e di mantenere quindi le trattative separate. Per ingaggiare il giocatore del Real si pensa anche di far valere i buoni rapporti con il suo agente. Ramadani infatti cura gli interessi anche di due tesserati azzurri, Maksimovic e Koulibaly.







Il difensore senegalese è uno dei pezzi più pregiati del mercato prossimo e si potrebbe avallare una sua cessione nel caso in cui Ramadani spinga per l’arrivo di Jovic all’ombra del Vesuvio. In questo modo andrebbero a guadagnarci sia l’agente (incassando le commissioni dei trasferimenti) che il Napoli, che vedrebbe entrare in rosa l’attaccante che sta cercando.

Salvatore Emmanuele Palumbo