La Campania comincia ad andare verso la Fase 2. La speranza è che il decorso del coronavirus sembra avviarsi verso il declino e per il momento c’è un lieve ritorno verso la normalità. Ci vorrà ancora molto tempo e la prudenza deve rimanere la parola d’ordine per vincere il virus definitivamente.









Intanto si procede per prevedere le future settimane in tutta sicurezza anche per i più piccoli: “In aggiunta alle mascherine già in distribuzione ai cittadini della Campania, ho dato mandato alla task force regionale – scrive De Luca sulla sua pagina social – di accelerare le procedure di messa in produzione da parte delle aziende di mascherine per bambini, per renderle disponibili per le famiglie già in avvio della Fase 2”.







Se la prossima settimana tutto continuerà ad andare come tutti si augurano, si procederà con la Fase 2, nel frattempo il governatore De Luca ha predisposto delle ordinanze ancora più restrittive difronte a quelle del governo. Se qualcosa dovesse andare storto non si esiterà a fare un passo indietro.