Ancora un bollettino altalenante quello di oggi. I dati sono in minima contrazione al ribasso, si ritorna sui numeri percentuali dell’altro ieri con l’1,18% di positivi rispetto ai 2.528 tamponi analizzati in giornata.

Oggi il totale in Campania dei colpiti dal coronavirus è di 30 nuovi contagiati.







Sono 4.410 le persone contagiate in Campania dall’inizio della pandemia e 73.094 i tamponi effettuati ed analizzati presso gli ospedali campani.

Il trend dei contagi continua a viaggiare nello stesso range, relativamente basso e confortante per il futuro, ma, nei fatti, questo continuo salire e scendere dei numeri, anche se si tratta di una oscillazione minima, sta allungando i tempi che in un primo momento sembravano essersi anticipati per una uscita in sicurezza dall’emergenza.

Bisogna quindi pazientare ancora ed attendere l’evolvere, ovviamente in positivo, dell’epidemia. Intanto De Luca ritorna sui suoi passi e mette il veto sullo sport. Per tutti i campani l’uscita all’aria aperta dovrà limitarsi alla passeggiata. Lo sport, dopo l’affollamento registrato in strada ieri, è diventato incompatibile con la mascherina si naso e bocca.









Ecco i dati provenienti dai centri di analisi anti-Covid in Campania:

Ospedale Cotugno di Napoli: sono stati esaminati 494 tamponi di cui 9 risultati positivi;

Ospedale Ruggi di Salerno: sono stati esaminati 418 tamponi di cui 2 risultati positivi;

Ospedale Sant’Anna di Caserta: sono stati processati 240 tamponi di cui 2 risultati positivi;

Asl di Caserta presidi di Aversa-Marcianise: sono stati esaminati 145 tamponi di cui 2

risultati positivi;

Ospedale Moscati di Avellino: sono stati esaminati 83 tamponi di cui nessuno risultato positivo;

Ospedale San Paolo di Napoli: sono stati esaminati 138 tamponi di cui 6 risultati positivi;

Laboratorio dell’Azienda ospedaliera Federico II: sono stati esaminati 68 tamponi di cui nessuno risultato positivo;

Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno: sono stati esaminati 456 tamponi di cui 2 risultati positivi;

Ospedale di Nola: sono stati esaminati 76 tamponi, di cui nessuno risultato positivo;

Ospedale San Pio di Benevento: sono stati esaminati 80 tamponi, di cui 4 risultati positivi;

Ospedale di Eboli: sono stati esaminati 97 tamponi di cui nessuno risultato positivo;

Laboratorio del CEINGE: sono stati esaminati 117 tamponi di cui nessuno risultato positivo;

Laboratorio BIOGEM: sono stati esaminati 116 tamponi di cui 3 risultati positivi.











Praticamente pronti i tre Covid Center a Napoli, Salerno e Caserta

Intanto va man mano completandosi il progetto campano degli ospedaii modulari Covid Center. Quello all’Ospedale del Mare già inaugurato, oggi è toccato al Ruggi di Salerno e poi al Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta dove sono in corso di ultimazione i lavori.

Il governatore De Luca ha così dichiarato sul suo profilo social: “Complessivamente 120 posti di terapia intensiva. Oggi fortunatamente non ne abbiamo bisogno, ma ci stiamo preparando al meglio per settembre/ottobre quando ci aspettiamo l’epidemia di influenza e un probabile ritorno dei contagi da COVID-19“.