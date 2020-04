Questa mattina in sala Giunta alla presenza del sindaco Pasquale Di Marzo, della Segretaria Generale Avv. Simona Accomando, del Comandante della Polizia Locale Ten. Col. Giuseppe Formisano e dell’amministratore della Società SETI aggiudicataria della gara d’appalto è stato firmato il contratto per la realizzazione di un ulteriore impianto di videosorveglianza che andrà ad implementare quello già esistente e funzionante a Volla.







L’intero finanziamento è frutto di un progetto presentato dal Comandante Formisano in attuazione del decreto legge del 20 febbraio 2017 n. 14, convertito con modificazioni dalla legge 18 aprile 2017, n. 48 recante “disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città” che regolamenta i “patti per l’attuazione della sicurezza urbana”.

“La scelta delle ubicazioni dei siti ripresa – afferma il Comandante Giuseppe Formisano – risponde ad una duplice necessità: ottenere un controllo abbastanza completo delle vie di accesso al centro urbano, che è l’obiettivo del progetto ed avere le giuste caratteristiche sotto il profilo delle infrastrutture esistenti e del favorevole posizionamento geografico ai fini della raggiungibilità radio. I siti scelti si collocano idealmente “sul perimetro” di un poligono che delimita il centro urbano. Saranno pertanto monitorate, con telecamere di contesto e di lettura targhe, le vie di accesso allo stesso con particolare attenzione per la zona posta su lato sud-ovest, confinante con il Comune di Napoli. Le postazioni consentiranno quindi di monitorare visivamente e mediante la lettura dei numeri di targa, i veicoli in transito da e verso l’intero territorio cittadino, essendo in esso ricomprese le zone indicate nel Patto per la Sicurezza”.







L’impegno dell’amministrazione è stato e sarà costante per far sì che la tutela del diritto alla sicurezza di ciascuno venga sempre piu’ garantito attraverso l’ausilio delle tecnologie avanzate”







“Le nuove telecamere da posizionare, sul perimetro, con quelle già esistenti, nel centro –afferma il Sindaco Di Marzo – permetteranno agli organi di controllo Polizia Locale e Carabinieri di aumentare la sicurezza sul nostro territorio sia con la prevenzione, i malintenzionati vedranno che il territorio è video sorvegliato, sia con la repressione, è più facile in questo modo individuare con l’aiuto delle telecamere i soggetti che commetteranno reati sul nostro territorio. Un altro tassello di quell’obiettivo che la mia amministrazione si è posta già in campagna elettorale “Legalità in azione”. Con tale progetto oltre la legalità sarà in azione anche la sicurezza”.