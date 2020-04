Mai finora un così basso numero di contagiati. Sono appena 13 le persone risultate positive oggi in Campania a fronte di un numero veramente considerevole di tamponi analizzati: ben 3.014 quelli verificati presso i 13 laboratori individuati dall’Unità di Crisi campana.







Un risultato entusiasmante sotto l’aspetto percentuale. Il dato oggi è sceso allo 0,43%. Mai un risultato così positivo dall’inizio della crisi pandemica.

Certo, come stiamo verificando negli ultimi giorni, i dati quotidiani continuano ad essere altalenanti, ieri la percentuale dei positivi rispetto ai tamponi passati ai microscopi degli analisti era del 1,18%, mentre lunedì era risalito all’1,68%. Oggi però effettivamente dobbiamo parlare di uno step importante verso la vittoria sul maledetto virus.

Nel pomeriggio il bollettino emanato dall’Unità di Crisi, relativo alla mezzanotte di ieri riportava un altro dato estremamente significativo. Ieri si è registrato un solo decesso in Campania.







La speranza di uscire dalla gabbia della pandemia comincia a farsi concreta e con le dovute cautele si può affrontare con serenità la tanto attesa Fase 2, che determinerà il primo passo verso il ritorno alla normalità. Certo, ormai è chiaro che solo un vaccino potrà debellare il virus e offrirci quella garanzia di cui abbiamo bisogno per poter vivere con rinnovata serenità, ma i dati che leggiamo stasera sono un fondamentale passo avanti.

Adesso bisogna solo stare attenti a non pensare che sia passato del tutto il pericolo, ma continuando a comportarci in maniera prudente, proprio come, con non pochi sacrifici, abbiamo fatto finora, ne usciremo veramente e del tutto. Ora sì che ci viene da dire: “Andrà tutto bene”.







Di seguito i dati nel dettaglio pervenuti dagli ospedali della regione:

Ospedale Cotugno di Napoli: sono stati esaminati 812 tamponi di cui 5 risultati positivi;

Ospedale Ruggi di Salerno: sono stati esaminati 465 tamponi di cui 2 risultati positivi;

OspedaleSant’Anna di Caserta: sono stati processati 91 tamponi di cui nessuno risultato positivo;

Asl di Caserta presidi di Aversa-Marcianise: sono stati esaminati 240 tamponi di cui nessuno risultato positivo;

Ospedale Moscati di Avellino: sono stati esaminati 192 tamponi di cui nessuno risultato positivo;

Ospedale San Paolo di Napoli: sono stati esaminati 160 tamponi di cui 2 risultati positivi;

Laboratorio dell’Azienda ospedaliera Federico II: sono stati esaminati 51 tamponi di cui nessuno risultato positivo;

Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno: sono stati esaminati 503 tamponi di cui 1 risultato positivo;

Ospedale di Nola: sono stati esaminati 95 tamponi, di cui nessuno risultato positivo;

Ospedale San Pio di Benevento: sono stati esaminati 80 tamponi, di cui 1 risultato positivo;

Ospedale di Eboli: sono stati esaminati 68 tamponi di cui nessuno risultato positivo;

Laboratorio del CEINGE: sono stati esaminati 30 tamponi di cui nessuno risultato positivo;

Laboratorio BIOGEM: sono stati esaminati 227 tamponi di cui 2 risultati positivi.

Il totale complessivo dei positivi in Campania raggiunge cifra 4.423, mentre il totale complessivo dei tamponi analizzati è di 76.108.