Pubblicato il bando sul sito istituzionale di Castellammare di Stabia per la presentazione di domande di sostegno al fitto delle abitazioni principali per situazioni di emergenza socio-economica. Un servizio di carattere assistenziale finalizzato ai nuclei familiari titolari di un contratto di locazione che non dispongono all’imminenza delle adeguate capacità reddituali per effetto delle misure restrittive per il contenimento dell’epidemia da Covid-19.









L’ammontare del contributo è pari al 50% del canone mensile per 3 mensilità, fino ad un massimo complessivo da 750 euro. Le istanze, devono essere compilate e inviate, allegando il documento di identità, entro le ore 12.00 del giorno 8 maggio 2020 all’indirizzo email servizisociali.stabia@asmepec.it, predisposto anche per ricevere email non certificate.

Per poter accedere e beneficiare del contributo, si deve rispondere a i seguenti requisiti:

Essere titolare di un contratto di locazione registrato prima del 23 febbraio 2020 ed in corso di validità, di un immobile di categoria da A2 ad A7 adibito come abitazione principale. Non essere titolare del 100% del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione di un alloggio situato sul territorio regionale e adeguato al proprio nucleo familiare. Avere percepito nell’anno 2018, per l’intero nucleo familiare, un reddito imponibile pari o inferiore a 35mila euro. Per i nuclei familiari in cui vi è un soggetto titolare di reddito di impresa, arte o professione: aver subito una riduzione degli affari di almeno il 50% nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto a gennaio e febbraio dello stesso anno. Per i nuclei familiari in cui vi è un soggetto titolare di reddito da lavoro dipendente o assimilato al lavoro dipendente: aver subito una riduzione degli affari di almeno il 20% nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto a gennaio e febbraio dello stesso anno. Per i nuclei familiari in cui vi sono soggetti titolari di reddito da lavoro dipendente e soggetti titolari di reddito di impresa, oppure il medesimo soggetto è titolare di entrambe le categorie di reddito, è necessario che per almeno una categoria di reddito sia rispettato il requisito di cui ai punti 4 e 5.









“Nessuno deve restare indietro” spiega il sindaco Gaetano Cimmino. Per tale motivo, questa è solo una dei tanti servizi di sostegno concordati ai tavoli di Palazzo Farnese. Si ricorda che è aperto, infatti, un conto corrente dedicato alla raccolta fondi per l’acquisto di beni di prima necessità e generi alimentari per le persone bisognose e di strumenti di protezione per il personale sanitario dell’ospedale San Leonardo. “Tutti i cittadini devono fare, nelle loro possibilità, la loro parte. Restiamo uniti, così vinceremo questa battaglia” ha concluso Cimmino.

Per poter versare il proprio contributo, le coordinate del conto corrente sono le seguenti:

Intestatario: Comune di Castellammare di Stabia Fondo Emergenza Covid-19

IBAN: IT20N0514222100CC1016015617

BIC (per l’estero): BCPTITNNXXX

