Per quello che ci riguarda non avevamo mai visto in vita nostra interrompere un rito religioso, vederlo in video ci ha destato sentimenti di paura e apprensione, soprattutto nel vedere il parroco abbastanza spaventato, ma vediamo cosa é accaduto al parroco di Gallignano.

Don Lino, così lo chiamano i suoi fedeli, in seguito all’interruzione della messa da parte dei carabinieri ha chiesto una “supplica di riparazione”.







Il parroco della chiesa di San Pietro Apostolo a Gallignano, frazione di Soncino, era finito su tutti i media dopo che alcuni carabinieri erano entrati in chiesa, addirittura salendo sull’altare, durante la celebrazione della messa avvenuta alla presenza dei fedeli.

Ci sono state comunque delle multe ai presenti (280 euro) e di 680 al parroco.

“Sono convinto di non avere creato assembramenti…parlerò con il prefetto e voglio rivolgermi a un avvocato per capire se non ci sia stato un possibile abuso di potere”.

Il parroco ha parlato di “supplica di riparazione per chiedere perdono. Per riparare al gesto sacrilego” e ha richiesto ai suoi fedeli di seguire il digiuno nella giornata di giovedì 30 aprile, inoltre che il cibo verrà consegnato alla Caritas zonale per aiutare chi si trova più che mai ora in difficoltà.

Andrea Ippolito