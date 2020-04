Resta basso il numero dei contagi in regione Campania anche oggi. Ancora un risultato che segna la via per il superamento dell’incubo coronavirus. A fronte di ben 3.832 tamponi esaminati ne sono risultati positivi al virus appena 22. Una percentuale molto bassa, simile al minimo registrato ieri, che si ferma allo 0,54%.







Ancora un ottimo risultato contro il diffondersi dell’epidemia che sembra finalmente indirizzata ad un prossimo superamento della crisi che ci ha costretti a limitare le nostre attività sociali.

Nel pomeriggio il bollettino dell’Unità di Crisi ha riportato per la prima volta l’eccezionale risultato di zero decessi in Campania.







Di seguito il dettaglio dei risultati pervenuti dai laboratori:

Ospedale Cotugno di Napoli: sono stati esaminati 828 tamponi di cui 12 risultati positivi;

Ospedale Ruggi di Salerno: sono stati esaminati 603 tamponi di cui nessuno risultato positivo;

OspedaleSant’Anna di Caserta: sono stati processati 124 tamponi di cui

nessuno risultato positivo;

Asl di Caserta presidi di Aversa-Marcianise: sono stati esaminati 209 tamponi di cui nessuno risultato positivo;

Ospedale Moscati di Avellino: sono stati esaminati 85 tamponi di cui nessuno risultato positivo;

Ospedale San Paolo di Napoli: sono stati esaminati 114 tamponi di cui 4 risultati positivi;

Laboratorio dell’Azienda ospedaliera Federico II: sono stati esaminati 68 tamponi di cui 1 risultato positivo;

Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno: sono stati esaminati 977 tamponi di cui 2 risultati positivo;

Ospedale di Nola: sono stati esaminati 84 tamponi, di cui nessuno risultato positivo;

Ospedale San Pio di Benevento: sono stati esaminati 120 tamponi, di cui nessuno risultato positivo;

Ospedale di Eboli: sono stati esaminati 40 tamponi di cui nessuno risultato positivo;

Laboratorio del CEINGE: sono stati esaminati 273 tamponi di cui nessuno risultato positivo;

Laboratorio BIOGEM: sono stati esaminati 307 tamponi di cui 2 risultati positivi.

Il totale complessivo dei positivi in Campania sale a 4.444, su un totale di tamponi analizzati che ammonta a 79.940.