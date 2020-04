Fiab Napoli: 10 proposte per la mobilità delle persone nella fase 2 dell’emergenza a Napoli

Non sprechiamo tempo, il Comune ha già uno strumento adeguato, il Biciplan, approvato nel 2013, da cui possono essere tratti itinerari ciclabili che vanno solo protetti con barriere New-Jersey, e che prevede anche ZTL e Bike-sharing.

FIAB Napoli CICLOVERDI scrive di nuovo al sindaco Luigi De Magistris e agli assessori Alessandra Clemente e Raffaele Del Giudice dopo aver già inviato nei giorni scorsi le "10 proposte per la mobilità delle persone nella fase 2 dell'emergenza Covid-19 a Napoli" e aver partecipato al Tavolo della promozione della mobilità ciclabile.







Questa volta l'appello è ancora più accorato: preoccupa il rischio di rivedere tutti in auto a causa della necessità di rispettare le distanze sociali. Nel corso dell'incontro del Tavolo per la mobilità sostenibile l'assessore Clemente ha richiamato, tra le misure da adottare nel medio-lungo periodo, le azioni previste dal PUMS e in particolare del BICIPLAN, così come sollecitato da FIAB NAPOLI CICLOVERDI.







“Insistiamo: bisogna agire subito e ripartendo proprio dal Biciplan per evitare di arrivare impreparati alla fase 2 e consolidare vecchie abitudini di mobilità sul territorio causa di traffico e smog”, dice la presidente Cicloverdi Teresa Dandolo.

FIAB Napoli Cicloverdi rilancia sugli interventi, realizzabili subito e a costi contenuti, concepiti per favorire la mobilità ciclo pedonale:

– Realizzazione di bikeline attraverso l’utilizzo di dispositivi di sicurezza modulare, quali ad esempio barriera New-Jersey, che delimitino e restringano anche provvisoriamente alcune carreggiate stradali nelle seguenti tratte:

1)CentroDirezionale/CorsoMeridionale/PiazzaGaribaldi/CorsoUmberto/Bovio/Via Depretis Piazza Municipio;

2) Piazza Garibaldi, Corso Novara, Via Arenaccia, Piazza Luigi Poderico, via S. Alfonso De Liguori, Piazza Carlo III, Via Foria, Piazza Cavour, Piazza Museo, Via Pessina, Piazza Dante;

3) Piazza Muzii , via Niutta, via Tino da Camaino, Piazza degli Artisti;

4) via Mascagni, via De Nardis, via Cilea (con realizzazione in contemporanea di un anello di circolazione a senso unico).

– Rendere zona 30 l’intera rete stradale comunale ad eccezione di autostrade e tangenziale;

– Mantenimento di tutte le ZTL e Zone pedonali già esistenti con i relativi varchi telematici;

– Implementazione della ZTL Dante – Tarsia – Pignasecca con i Quartieri Spagnoli;

– Ripristino, nella sua totalità, della ZTL del Mare;

– Realizzazione di nuove ZTL, Fuorigrotta, Bagnoli e Soccavo (una volta ripristinate le condizioni di normalità del Trasporto Pubblico Locale);

– Incentivazione del Bike to Work con premialità anche aziendali;

– Incentivi all'acquisto di bici di qualsiasi tipo muscolare, a pedalata assistita e Cargo-bike;







Sempre dal BICIPLAN: prevedere la riattivazione, anche attraverso la gestione diretta di ANM, del bike-sharing “10 stazioni per 100 biciclette” con possibilità d’interscambio con il Trasporto Pubblico, implementazione della rete di stazioni esistenti fino alle 30 previste già nel Biciplan ed avvio di una nuova manifestazione di interesse per operatori di bike sharing free-floating a condizioni più vantaggiose dell’ultima pubblicata.

Inoltre, si ritengono fondamentali i seguenti altri interventi: rilancio dell’iniziativa Bike Parking; rendere accessibili alle biciclette tutte le corsie preferenziali per mezzi pubblici ad eccezione di quelle tranviarie; puntare su campagna di comunicazione per sensibilizzare i cittadini e le aziende alla mobilità attiva attraverso la quale comunicare tutti i percorsi ciclo pedonali e le agevolazioni previste per acquisto delle biciclette; allargamento fasce orarie per trasporto bici su Trasporto Pubblico Locale; realizzazione di ZTL scolastiche temporanee.