Jole Santelli, Governatore della Regione Calabria é decisa a vietare l’ingresso a chi vuole rientrare da altre regioni italiane.

La Santelli é stata nel 2001 deputata con Forza Italia, Sottosegretario di Stato del Ministero della giustizia, Sottosegretario di Stato del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e Vice Sindaco di Cosenza.







In un’intervista all’huffingtonpost dice di non aver ricevuto alcuna diffida dal Ministro Boccia e di avergli spiegato le motivazioni della sua ordinanza, che non è altro che “un’estensione del Dpcm” di Conte, aggiunge inoltre che non riesce “a comprendere la differenza fra l’asporto e servire due tavoli all’esterno”.

“Io chiudo i confini e contemporaneamente risarcisco i calabresi che sono stati attentissimi e ligi alle regole. Sono certa della maturità del popolo calabrese. Le dirò di più, fra pochi minuti firmerò un’altra ordinanza per bloccare i rientri.







La Presidente della Regione Calabria é chiara quando dice che per lei “e tutti i colleghi presidenti l’unico obiettivo è tentare di salvare il Paese”.

Chiede “un minimo di flessibilità”, anche perché “i numeri dei contagi cambiano da regione e regione”.

“…Stabilire se un negozio per bimbi debba rimanere aperto non penso spetti al governo”.

Andrea Ippolito