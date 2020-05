I dati del bollettino serale sono più che confortanti. Scende al minimo il numero dei contagi con altre 15 persone positive al coronavirus su ben 3.652 tamponi analizzati. Una percentuale che tocca il minimo finora raggiunto: lo 0,41%.







A fronte di questi numeri, possiamo cominciare a credere veramente in un declino epidemico che va a concretizzarsi. La strada giusta è stata intrapresa, ma la guardia deve restare alta. Il rischio è proprio quello di credere di aver definitivamente vinto il virus e rilassarci. Ed in effetti ci aspettano ancora alcune settimane complicate.

Lunedì inizia ufficialmente quella che ormai tutti conosciamo come Fase 2, proprio come se per legge si potesse decidere che dalla prossima settimana tutto sarà passato, tutto sarà più semplice e il pericolo sarà solo un ricordo. Il fatto è che dalla prossima settimana ci sarà la possibilità di spostarsi, sia pur con giusta motivazione. Questo è stato uno degli argomenti più dibattuto negli ultimi giorni: l’esodo dalle regioni del Nord verso il Sud e la Campania.







Massima attenzione quindi per evitare una recrudescenza del coronavirus che potrebbe riportare il contagio a livelli preoccupanti.

E allora massima attenzione nei prossimi giorni e ancora un po’ di sacrifici per uscire definitivamente dall’incubo Covid-19. Il traguardo sembra veramente vicino, sarebbe un peccato perdere tutto il lavoro fatto allentando le misure di guardia proprio adesso.

Intanto è giunto a 4.459 il totale complessivo dei positivi in Campania, mentre i tamponi effettuati ed analizzati hanno superato gli ottantamila, raggiungendo quota 83.592.







Di seguito i dati dei laboratori campani nel dettaglio:

Ospedale Cotugno di Napoli: sono stati esaminati 759 tamponi di cui 3 risultati positivi;

Ospedale Ruggi di Salerno: sono stati esaminati 711 tamponi di cui nessuno risultato positivo;

Ospedale Sant’Anna di Caserta: sono stati processati 64 tamponi di cui nessuno risultato positivo;

Asl di Caserta presidi di Aversa-Marcianise: sono stati esaminati 255 tamponi di cui nessuno risultato positivo;

Ospedale Moscati di Avellino: sono stati esaminati 196 tamponi di cui 2 risultati positivi;

Ospedale San Paolo di Napoli: sono stati esaminati 157 tamponi di cui 5 risultati positivi;

Laboratorio dell’Azienda ospedaliera Federico II: sono stati esaminati 116 tamponi di cui nessuno risultato positivo;

Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno: sono stati esaminati 702 tamponi di cui 1 risultato positivo;

Ospedale di Nola: sono stati esaminati 88 tamponi, di cui 2 risultati positivi;

Ospedale San Pio di Benevento: sono stati esaminati 80 tamponi, di cui nessuno risultato positivo;

Laboratorio del CEINGE: sono stati esaminati 217 tamponi di cui nessuno risultato positivo;

Laboratorio BIOGEM: sono stati esaminati 307 tamponi di cui 2 risultati positivi.