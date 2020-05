Non sempre uno zero può essere un risultato positivo. Oggi, per il secondo giorno successivo, fortunatamente, la casella dei decessi resta ferma. L’Unità di Crisi della Regione Campania, ha comunicato ancora zero decessi.

A tutta la mezzanotte di ieri, sono stati registrati altri 41 guariti che portano il totale complessivo a 1.332 di cui di cui 1292 totalmente guariti e 40 clinicamente guariti. Vengono considerati clinicamente guariti i pazienti che diventano asintomatici, ma sono ancora in attesa dei due tamponi consecutivi che ne comprovano la completa guarigione.







Resta quindi fermo a 359 il numero dei pazienti che si sono arresi al Covid-19.

Il totale dei positivi, sempre facendo riferimento alla mezzanotte di ieri, è di 4.444, mentre complessivamente sono stati analizzati 79.940 tamponi.









Questi i dati provincia per provincia, come dal grafico:

– Provincia di Napoli : 2.443 (di cui 916 Napoli Città e 1527 Napoli provincia)

– Provincia di Salerno : 662

– Provincia di Avellino : 458

– Provincia di Caserta : 420

– Provincia di Benevento: 182

– Altri in fase di verifica Asl: 279

E intanto De Luca ritorna sulle dichiarazioni di ieri in consiglio regionale, senza rinunciare ad un velo di polemica e pubblica: “La Fase 2 in Campania è già cominciata. Il Piano Socio Economico della Regione vale circa un miliardo: bonus di duemila euro alle microimprese, sostegno all’affitto delle abitazioni, aiuti alle famiglie, pensioni al minimo portate a mille euro.

I pagamenti sono cominciati ieri per le prime 2.500 imprese. Da lunedì altri diecimila pagamenti al giorno. Lo abbiamo detto. Lo abbiamo fatto”.