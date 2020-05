De Luca: “Il Napoli potrebbe tornare ad allenarsi”

Durante la sua classica diretta Facebook nella quale fa il punto della situazione riguardo l’emergenza Covid-19, il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ha parlato anche della possibilità delle squadre di tornare ad allenarsi.

De Luca ha affermato di aver ricevuto una richiesta da parte di Aurelio De Laurentiis per la ripresa degli allenamenti e di averla giudicata interessante.

Il presidente azzurro ha proposto di riprendere seguendo misure di sicurezza per mantenere il distanziamento sociale. Il centro sportivo di Castel Volturno dispone di tre campi separati e distanti 20 metri l’uno dall’altro. I giocatori farebbero attività seguendo determinate fasce orarie, senza utilizzare le docce comuni del centro di allenamento e giungendo ognuno con un mezzo di trasporto differente.

La proposta comprende la ripetizione dei tamponi a tutti i membri della rosa e dello staff ogni due settimane per provare la loro negatività al Coronavirus.

“A me pare ci sono tutte le condizioni per consentire gli allenamenti della squadra del Napoli” ha dichiarato De Luca. Il documento della società partenopea sarà sottoposta alla parte sanitaria della task force regionale. Nel caso di approvazione ci potrà essere il ritorno in campo di allenamento, in vista dell’eventuale disposizione del Governo sul destino del campionato di Serie A.

Salvatore Emmanuele Palumbo