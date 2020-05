“Ho scritto una lettera al governatore della Regione Campania per chiedergli di valutare, nel rispetto dei principi e delle regole di salvaguardia della salute pubblica, l’opportunità di sensibilizzare il Governo nel prevedere una ripresa delle attività di centri estetici, parrucchieri, toelettatura di animali e Ncc” ha così annunciato il sindaco di Castellammare di Stabia, Gaetano Cimmino ai suoi concittadini.







Un invito scritto di pugno a seguito del disagio manifestato dai vari commercianti ed imprenditori, i quali risentono fortemente sul versante economico del lockdown per effetto dell’emergenza Covid-19.

Le attività citate non potranno alzare le saracinesche, secondo il Dpcm del 26 aprile, il 4 maggio con l’avvento della Fase 2 ma dovranno attendere fino al 18 maggio. L’Inps, intanto, ha posto in pagamento oltre 3,4 milioni di bonus 600 euro, per una spesa di circa 2 miliardi. Tra i beneficiari, circa il 70% sono lavoratori autonomi.







“Le attività potrebbero essere svolte adottando le adeguate misure di prevenzione e sicurezza attraverso l’utilizzo dei necessari e obbligatori dispositivi di protezione individuale, con prenotazioni e ingressi contingentati, in modo tale da garantire la possibilità di preservare la salute del lavoratore e del cliente” ha spiegato Cimmino, poi ha concluso: “Questa battaglia sarà vinta se tuteleremo la salute di tutti i cittadini ed anche le loro prospettive future, facendo ripartire l’economia del territorio senza lasciare indietro nessuno”.

Intanto ancora buone notizie per la cittadinanza: l’Asl ieri 1°maggio ha confermato la guarigione di un’altra paziente. Si tratta di una 71enne che era risultata positiva al Covid-19 lo scorso 7 aprile e che si trovava ricoverata nell’ospedale di Maddaloni, dove di recente è stata sottoposta a tre tamponi tutti con risultanza negativa, attestando definitivamente vinta la sua personale battaglia contro il coronavirus.

Il computo dei contagi dei cittadini stabiesi resta fermo, dato che non è stato registrato nessun nuovo caso. Sono in toto 38 i cittadini contagiati, di cui 18 tuttora positivi, 5 deceduti e 15 guariti, mentre in isolamento domiciliare ci sono 60 persone.

Emanuela Francini