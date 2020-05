Dopo due giorni a zero decessi, purtroppo oggi si registrano 3 campani che si sono arresi al Covid-19.

Sono invece 44 i pazienti guariti alla mezzanotte di ieri, sale pertanto 1.376 il totale dei guariti dall’inizio della crisi epidemica. Di questi 1.342 totalmente guariti e 34 clinicamente

guariti.







Sale dunque a 362 il numero dei pazienti che si sono arresi al Covid-19.

Il totale dei positivi, sempre facendo riferimento alla mezzanotte di ieri, è di 4.459, mentre complessivamente sono stati analizzati 83.592 tamponi.









Questi i dati provincia per provincia, come dal grafico:

– Provincia di Napoli : 2.454 (di cui 922 Napoli Città e 1532 Napoli provincia)

– Provincia di Salerno : 662

– Provincia di Avellino : 462

– Provincia di Caserta : 420

– Provincia di Benevento: 182

– Altri in fase di verifica Asl: 279

Intanto ieri il presidente De Luca ha incontrato una delegazione dei rappresentanti delle aziende di trasporto pubblico locale per la consegna di 12mila mascherine a loro riservate. “Un’iniziativa simbolica, consapevoli che la dotazione non è ancora esaustiva per le esigenze della categoria, ma importante per ribadire la vicinanza della Regione Campania ai lavoratori di un settore essenziale come quello del TPL e ampiamente condivisa dalle Organizzazioni sindacali nell’ultima riunione operativa”.

I dispositivi consegnati sono conformi e idonei alla tipologia di mansione e rischio connesso svolto dai lavoratori che, anche in emergenza, continuano ad assicurare un esercizio fondamentale per la comunità e a cui va un sentito ringraziamento.