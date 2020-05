Il sito spagnolo di calciomercato Todofichajes, di solito molto ben informato per quanto riguarda le trattative, lancia una bomba che se vera avrebbe del clamoroso.





Gli iberici scrivono che il Milan è vicinissimo alla firma di Dries Mertens. L’attaccante belga, come ben sappiamo, ha il contratto con il Napoli in scadenza tra un mese ed è libero di avviare contatti con altri club. E con il tentennamento riguardo il rinnovo con gli azzurri, pare che i rossoneri si siano fatti avanti prepotentemente beffando anche le altre pretendenti.







Era infatti noto che l’Inter e il Chelsea fossero alla ricerca dell’attaccante belga, ma ora arriva come un fulmine a ciel sereno il possibile accordo con il Milan.

Si avanza l’ipotesi che il nuovo matrimonio Milan-Mertens potrebbe essere annunciato addirittura nei prossimi giorni, forse la prossima settimana.

Salvatore Emmanuele Palumbo