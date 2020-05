Dopo l’8 marzo 2020 tutto è cambiato a causa della pandemia di Covid-19 gli italiani sono stati costretti a trasferire l’attività lavorativa nelle mura della propria abitazione ed una parte a fermarsi, mentre studenti e insegnanti continuano le lezioni utilizzando i propri dispositivi connessi alla rete. Per i lavoratori che hanno aderito per lo smartworking emerge la necessità di accedere ai dati aziendali da remoto o di partecipare a videoconferenze, compiti che richiedono un’infrastruttura domestica che possa garantire una connessione stabile e sicura.







Anche questa settimana per coloro che sono stai costretti a fermarsi è stato possibile partecipare a webinar dibattiti online, per chi desidera continuare a formarsi e prepararsi prima delle riaperture. L’azienda Mister Coffee di Pasquale Bozzetti aggiorna i propri calendari e aggiunge nuove tematiche per i “coffee shop” i nuovi professionisti del settore del caffè monoporzionato. Le proposte sono veramente tante, qui ne abbiamo raccolte alcune.

Ora non resta che scegliere i temi più adatti e partecipare alla formazione!

Marzo ed Aprile Ernesto Tarchi fondatore di “ Venderecaffe” in una serie di interviste, con lo scopo di supportare gli utenti della sua pagina facebook egli imprenditori del settore delle cialde e capsule, per aiutarli a cambiare le proprie abitudini di lavoro e studio in questo particolare periodo. I webinar hanno riscontrato un notevole successo, al punto da spingere la Mister coffee a rilanciare i suoi corsi di formazione online per i mesi successivi.







Per quanto concerne i contenuti trattati nei webinar in cui gli utenti potranno approfondire le tematiche legate al caffè crudo o la tostatura per poi passare alla degustazione; durante una sessione di circa 45 minuti, gli esperti del settore istruiranno i partecipanti con semplici indicazioni e consigli per migliorare le prestazioni della conoscenza del prodotto e tutte le tecniche per riconoscerne i pregi e difetti del caffè in cialde e capsule mono porzionato.

A questi webinar condotti da Ernesto Tarchi hanno partecipato diversi professionisti:







Antonio Nurri: imprenditore nel settore caffè e macchine espresso ci ha dato diverse nozioni sulla tostatura sull’igiene delle macchine.

Flavio Gioia: imprenditore del Brand Caffè Gioia ci racconta la sua incredibile esperienza nelle piantagioni in Perù. Per scoprire e selezionare il prodotto crudo.

Fracesco Costanzo: titolare di Bar “Guinness Record” con ben 703 caffè preparati in sessanta minuti esatti con le macchine a leva.

Avv. Mauro Illiano: specialista di settore ci parla di formazione per i baristi e degustazione del caffè.

Paola Campana: Titolare di una torrefazione, ed un Bar a pompei dove diffonde una nuova cultura dello Specialty Coffee.

Dott. Danilo Voccia: che ci ha fatto capire quali prodotti usare per l’igiene dei nostri negozi e come sanificare i locali ed i prodotti.







Rosolino Palazzolo: Coltivatore Siciliano primo in italia a coltivare caffè Arabica

Enzo Caccavalle: insegnante e grafico Pubblicitario ci illumina come realizzare un logo aziendale.

Carlo Cirillo: insegnante di Fotografia che ci ha mostrato le basi per fare una foto perfetta per i post da pubblicare sui vari social.

Tutti i contenuti possono essere rivisti sul sito: www.venderecaffe.it