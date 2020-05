Nel corso della trasmissione “Che Tempo Che Fa”, ieri sera su Rai 2, il governatore De Luca ha chiesto a Fabio Fazio di poter aggiungere alcuni particolari del lavoro fatto sotto l’aspetto dell’aiuto regionale a pensionati, piccole imprese, professionisti e famiglie.

“In Campania la Fase 2 – ha affermato il presidente – è già cominciata. Siamo la prima Regione d’Italia per aiuti anticrisi. Il nostro Piano Economico e Sociale vale oltre 900 milioni, un terzo di quanto hanno stanziato tutte le Regioni italiane insieme.









Già da venerdì scorso sono cominciati i pagamenti alle imprese e ai professionisti. Si continua anche oggi con i pagamenti.

E con le altre misure per le famiglie. A maggio e giugno le pensioni minime saranno pagate mille euro. Lo avevamo detto, lo abbiamo fatto”.

Inoltre, sempre per venire incontro alle esigente di tutti i cittadini e per preparare tutti alla Fase 2, dopo 4 milioni e mezzo di mascherine per adulti inviate a casa di tutti i campani, è partita la distribuzione di mascherine per i più piccoli e i ragazzi.









“Abbiamo avviato la distribuzione di oltre 1 milione e 250mila mascherine per bambini in due formati diversi (ogni kit composto da due pezzi): 4-8 anni e 9-16 anni. – ha dichiarato il presidente campano”.

La distribuzione è cominciata il 2 maggio con la consegna ai 200 bambini degli istituti Smaldone di Napoli e Salerno che si prendono cura di minori sordomuti e in alcuni casi anche ciechi dalla nascita. “Soprattutto in questo momento, dobbiamo tutelare in primo luogo i più deboli”, ha concluso De Luca.