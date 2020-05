Non bastavano le difficoltà economiche a causa del lockdown, ora arrivano anche le multe “che si aggirano tra i 300 e i 1.000 euro”, sottolineano i rappresentanti di ‘Cartella no problem‘.

Si calcola che siamo oltre 500mila le sanzioni comminate finora, in tutta Italia, migliaia in tutte le Regioni italiane.

Il commercialista Giuseppe Pedersoli racconta: “Ci sono arrivate numerose segnalazioni. I ricorsi potranno partire dopo l’11 maggio, perché al momento i termini sono sospesi a causa dell’emergenza.

Tanti i casi singolari. C’è quello, ad esempio, di un commercialista in Puglia, fermato e multato perché si stava recando di domenica al proprio studio professionale. Ma la norma non vieta ad un professionista di farlo. Un professionista che lavora da solo, senza collaboratori, può recarsi sempre in studio.

Un altro caso è quello di un ragazzo campano che era andato a fare la spesa per conto della madre e sulla via del ritorno si è intrattenuto pochi secondi con le buste in mano per un saluto ad un amico ed è stato multato. È chiaro che se uno fa una festa con falò in piena emergenza va multato. Ma i casi vanno valutati”.

“Iniziata la fase 2 dell’emergenza da Covid-19 il pool di Cartella no problem si attiva per difendere i cittadini. Chi ritiene di aver subito una sanzione ingiusta, può difendersi con uno ‘scritto difensivo’. Gli esperti di cartella no problem chiedono poco più di un rimborso spese per redigere ed inviare le memorie difensive all’autorità che ha notificato la “multa” (Polizia Municipale, Polizia Stradale, Carabinieri).

C’è una gran confusione normativa tra Dpcm del Governo e Ordinanze della Regione, spesso il cittadino si trova in difficoltà e non riesce a motivare la propria uscita al pubblico ufficiale che chiede spiegazioni.

E’ sufficiente inviare una mail a info@cartellanoproblem.it per avere chiarimenti dagli esperti. Soltanto in un secondo momento si potrà decidere se affidare la propria difesa”

Troppo caos normativo, in Campania 43 ordinanze

“Il caos normativo è incredibile. In Campania abbiamo avuto 43 ordinanze regionali nel giro di due mesi. Quella sullo jogging è stata cambiata nel giro di poche ore. Le ordinanze tra regioni spesso differiscono. I cittadini spesso sono confusi”.