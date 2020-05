La Fase 2 dell’emergenza Covid-19 sembra essere incominciata con il piede giusto nel Comune di Castellammare di Stabia. Anche ieri ottime notizie: otto giorni consecutivi senza registrare nuovi casi di coronavirus. L’esito di tutti i tamponi relativi ai cittadini stabiesi analizzati nella giornata di ieri è risultato negativo.







Il bilancio dei contagiati a Castellammare resta stazionario a quota 38, di cui 18 tuttora positivi, 5 deceduti e 15 guariti, mentre in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva si trovano attualmente 34 persone.

No stop per l’attività di monitoraggio: la Polizia Municipale ha effettuato 84 controlli a cittadini tutti muniti di regolare autocertificazione per circolare in strada.

La Campania gradualmente si rialza, è stato dato il via a diverse attività. “La ripresa dell’economia è essenziale per rimettere in moto la città”, ha infatti spiegato il sindaco Gaetano Cimmino. Quest’ultimo, però, ricorda che la vita sociale va riottenuta con accortezza e ponderazione: “Adesso è fondamentale rispettare le regole e la distanza sociale, non possiamo mollare la presa. Continuiamo a restare uniti e a remare insieme per vincere questa sfida”.







Si ricordano, infatti, obblighi e norme imprescindibili istituite nei protocolli di sicurezza, tra cui l’indossare la mascherina e l’esibizione dell’autocertificazione per gli spostamenti a richiesta dalle forze dell’ordine. I motivi per allontanarsi dalla propria abitazione restano quelli di salute, prima necessità, visite ai congiunti, lavorativi e per praticare sport, nel rispetto, per quest’ultimo della fascia oraria dedicata. A tal proposito, cambia la modalità di giustificazione per comprovate esigenze lavorative, l’autocertificazione può essere sostituita da una “adeguata documentazione fornita dal datore di lavoro idonea a dimostrare la condizione dichiarata”.









Si può circolare in moto solo in forma individuale, mentre in auto è previsto un unico passeggero seduto nel sedile posteriore opposto a quello del guidatore. Questa limitazione può essere evitata soltanto se i due viaggiatori appartengono allo stesso nucleo familiare.

Consentito a Castellammare di Stabia anche l’acceso alla villa comunale per passeggiare e praticare attività motoria come footing e jogging. “Inizialmente avevo intenzioni di applicare misure di sicurezza più stringenti ma ho deciso di affidarmi al buon senso dei cittadini” ha precisato Cimmino. Si ricorda, infine, la possibilità di rientrare in domicilio, segnalandolo all’Asl e al medico di base.

