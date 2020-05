L’andamento dei contagi procede sul trend al ribasso tenuto nelle ultime settimane. Al momento tutto sembra procedere per il meglio, i contagi oggi in Campania restano bassi con appena 14 test con risultato positivo.

I tamponi analizzati sono stati 3.480 con una percentuale di positivi che oggi si ferma allo 0,4% e quindi ricomincia a scendere. Al momento tutto sembra procedere come tutti si augurano. Un andamento oscillante con lievi aumenti dei contagi, come accaduto ieri con una percentuale che risaliva quasi allo 0,8%, per poi ritornare per alcuni giorni a scendere in maniera significativa come oggi che dimezza il dato.







Certo stiamo parlando di numeri fortunatamente molto bassi, numeri che non possono nemmeno lontanamente essere comparati con quelli delle regioni più colpite del settentrione, ma il Sud si è dimostrato più diligente e attento nello sbarrare la strada al virus. Non bisogna dimenticare che nelle prime settimane, appena cominciavano a registrasi i primi casi in Lombardia lo spot era “Milano non si ferma”. Un’imprudenza madornale che in quel momento doveva dimostrare al resto della Penisola che la locomotiva d’Italia, la regione del fare restava attiva e produttiva a fronte dei terroni nullafacenti che da sempre campano alle spalle dei “lumbard”. Imprudenza, incoscienza e, forse, stupidaggine.

In Campania l’epidemia da Covid-19 ha fatto comunque molti danni, mai comparabili con quelli fatti in Lombardia, ma è stata contenuta e combattuta, non da pizza, madolino, sole e canzoni, ma dallo spirito di sacrificio, dalla compattezza e dalla magnifica prova data dal suo popolo che ha saputo smentire tutti gli stupidi stereotipi con i quali è da troppo tempo marchiato.







E allora i risultati positivi sono merito un po’ di tutti, di tutti i napoletani, i salernitani i casertani, i beneventani e gli avellinesi che pur abitando la regione con maggiore densità abitativa d’Italia hanno saputo rispondere compatti, ma distanziati, all’emergenza. Non è stato facile e di certo qualche stupido incosciente lo si trova sempre, ma quelli sono ben disseminati su tutta la faccia della Terra, e quindi, qualcuno lo teniamo anche con noi.







Ma ritornando a quello che voleva essere un articolo di cronaca. Ritorniamo ai numeri. I tamponi effettuati in Campania sono ad oggi 96.548, di cui 4.532 sono quelli risultati positivi.

Di seguito i dati nel dettaglio dei laboratori Covid-19:

Ospedale Cotugno di Napoli : sono stati esaminati 643 tamponi di cui 3 risultati positivi ; Ospedale Ruggi di Salerno : sono stati esaminati 597 tamponi di cui 2 risultati positivi ; Ospedale Sant’Anna di Caserta : sono stati processati 115 tamponi di cui nessuno risultato positivo; Asl di Caserta presidi di Aversa-Marcianise : sono stati esaminati 231 tamponi di cui 2 risultati positivi ; Ospedale Moscati di Avellino : sono stati esaminati 108 tamponi di cui nessuno risultato positivo; Ospedale San Paolo di Napoli : sono stati esaminati 133 tamponi di cui 1 risultato positivo ; Laboratorio dell’Azienda ospedaliera Federico II : sono stati esaminati 234 tamponi di cui nessuno risultato positivo; Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno : sono stati esaminati 621 tamponi di cui nessuno risultato positivo; Ospedale di Nola : sono stati esaminati 99 tamponi di cui nessuno risultato positivo; Ospedale San Pio di Benevento : sono stati esaminati 79 tamponi di cui nessuno risultato positivo; Ospedale di Eboli : sono stati esaminati 98 tamponi di cui 1 risultato positivo ; Laboratorio del CEINGE : sono stati esaminati 263 tamponi di cui nessuno risultato positivo; Laboratorio Biogem : sono stati esaminati 259 tamponi di cui 5 risultati positivi .