Il Portici Science Cafè è pronto a tornare!

Dopo quasi due mesi di stop forzato a seguito dell’emergenza Covid-19, e in attesa di conoscere direttive e linee guida per la sua ripresa nella sede di Villa Fernandes, il ciclo di incontri dedicato alla divulgazione scientifica si trasforma e diventa Portici Science Cafè on air, una rassegna web con un programma di incontri on-line che inizieranno nel mese di maggio.









Nella nuova versione streaming sarà possibile, come da consuetudine, confrontarsi, dibattere, porre domande e ascoltare esperti pronti a incuriosire e informare su tematiche di grande attualità.

Sarà sufficiente munirsi di un cellulare o di un pc, collegarsi alla pagina Facebook del Portici Science Cafè e seguire la diretta!







Ad inaugurare venerdì 8 maggio alle ore 18 la nuova serie di appuntamenti, Pietro Greco, giornalista scientifico e scrittore, che ci parlerà di Trotula de Ruggiero, la prima donna medico della storia e autrice di libri sulla salute al femminile, vissuta intorno all’anno 1000 a Salerno.

Si proseguirà mercoledì 13 maggio alle ore 18:00, con Teresa Bartolomei, teologa all’U­niversità di Lisbona, che ci spiegherà come vivere l’attuale sofferenza pandemica come un’opportunità di cambiamento e non solo come un’esperienza distruttiva.







Infine, mercoledì 20 maggio alle ore 18:00 ospiteremo Romualdo Gianoli, ingegnere e scrittore, che converserà sull’eruzione del Vesuvio del 1872 tra scienza e letteratura.

Vi aspettiamo live su Fb e, ulteriore novità, sul canale Youtube ufficiale del Portici Science Cafè su cui sarà possibile rivedere la registrazione di tutti gli incontri.







Per ricevere maggiori informazioni, scrivere a porticisciencecafe@gmail.com o visitare la pagina FB: Portici Science Cafè.