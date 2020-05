Al via le riprese delle attività di toelettatura dei cani e degli altri animali domestici soltanto per ragioni di cura e igiene nel Comune di Castellammare di Stabia. Qui, come in tutta la Campania, la riapertura generalizzata degli esercizi commerciali dediti a tale pratica non è ancora autorizzata. Saranno possibili soltanto le cure indispensabili a tutela della salute dell’animale e delle persone che vivono in prossimità dello stesso.







Una decisione del governatore De Luca che il sindaco Gaetano Cimmino accoglie pienamente. “Ho scritto una lettera al governatore della Regione Campania per chiedergli di valutare, nel rispetto dei principi e delle regole di salvaguardia della salute pubblica, l’opportunità di sensibilizzare il Governo nel prevedere una ripresa delle attività di centri estetici, parrucchieri, toelettatura di animali e Ncc” aveva di fatto annunciato ai concittadini stabiesi pochi giorni a dietro. Dopo il lockdown, il ritorno alla normalità è previsto, quindi, anche per tutti gli amici a quattro zampe, ovviamente in linea con le adeguate misure di prevenzione e sicurezza attraverso l’utilizzo dei necessari e obbligatori dispositivi di protezione individuale. La toelettatura potrà svolgersi purché nel rispetto delle ordinarie misure di precauzione e di distanziamento interpersonale, previa prenotazione e, ove possibile, con modalità “consegna animale – toelettatura – ritiro animale”, in modo da evitare la permanenza di persone nei locali preposti.







All’interno dell’ordinanza, disposte novità anche per la pesca sportiva come per tutte le altre discipline riconosciute dal CONI o dal CIP. Sono consentite sessioni individuali di allenamento, senza limitazione d’orario e osservando le misure precauzionali proposte dalla competente Federazione all’Unità di Crisi regionale. Per quanto concerne, infine, le attività sportive individuali di tipo amatoriale come ciclismo, pesca amatoriale, jogging, nuoto in mare, addestramento cani ed esercizio fisico in spazi verdi resta vigente fino al 10 maggio la restrizione oraria nella fascia 6,00 – 8,30.

Emanuela Francini