E come analizzavamo nei giorni scorsi, dopo la lieve impennata di due giorni fa preannunciava il significativo calo registrato oggi. In tutta la regione Campania appena 9 tamponi sono risultati positivi.









L’attenzione alle norme di prevenzione anti-Covid ha pagato, la percentuale cala drasticamente fino a sfiorare lo zero assoluto. Oggi infatti su 4.477 tamponi passati all’esame dei laboratori regionali, appena lo 0,2% è risultato positivo. Un dato veramente minimo che punta a scendere ancora anche se presumibilmente qualche altro lieve innalzamento nei prossimi giorni potrà certamente verificarsi. Il grafico sta disegnando una serie di gradoni che, rispettando questo trend, tra non molti giorni dovrebbe portare sino allo zero percentuale.







Il totale dei tamponi analizzati in regione Campania dall’inizio della crisi epidemica hanno superato i centomila e sono a tutt’oggi ben 101.025.

Questi i dati nel dettaglio dagli ospedali e dai laboratori incaricati di analizzare i test:







Ospedale Cotugno di Napoli: sono stati esaminati 754 tamponi di cui 1 risultato positivo;

Ospedale Ruggi di Salerno: sono stati esaminati 503 tamponi di cui 1 risultato positivo;

Ospedale Sant’Anna di Caserta: sono stati processati 92 tamponi di cui nessuno risultato positivo;

Asl di Caserta presidi di Aversa-Marcianise: sono stati esaminati 203 tamponi di cui nessuno risultato positivo;

Ospedale Moscati di Avellino: sono stati esaminati 100 tamponi di cui nessuno risultato positivo;

Ospedale San Paolo di Napoli: sono stati esaminati 146 tamponi di cui 2 risultati positivi;

Laboratorio dell’Azienda ospedaliera Federico II: sono stati esaminati 255 tamponi di cui nessuno risultato positivo;

Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno: sono stati esaminati 1820 tamponi di cui nessuno risultato positivo;

Ospedale di Nola: sono stati esaminati 129 tamponi di cui 2 risultati positivi;

Ospedale San Pio di Benevento: sono stati esaminati 79 tamponi di cui 3 risultati positivi;

Ospedale di Eboli: sono stati esaminati 73 tamponi di cui nessuno risultato positivo;

Laboratorio del CEINGE: sono stati esaminati 323 tamponi di cui nessuno risultato positivo;