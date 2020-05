Ancora un calo massiccio dei contagi in Campania: oggi 14 positivi

E allora non poteva che essere così. Il trend che punta allo zero continua a tenere il suo ritmo e oggi in Campania si sono registrati solo 14 nuovi casi di contagio al Covid-19.







Ancora un nuovo calo consistente. Su 5.412 tamponi analizzati oggi presso i 13 laboratori della regione appena lo 0,25% è risultato positivo. Non è il minimo finora registrato, ma è un risultato molto significativo e positivo per il futuro prosieguo, e speriamo dissoluzione, dell’epidemia provocata dal Covid-19.







Un risultato più che positivo, quindi, oggi, atteso dopo il minimo rialzo di ieri con 21 positivi e soprattutto con lo 0,48% dei tamponi analizzati risultati colpiti da coronavirus.

In Campania è arrivato a 4.576 il totale complessivo dei positivi su 110.811 tamponi in totale eseguiti dall’inizio della pandemia.







Di seguito i risultati pervenuti dai laboratori Covid:

Ospedale Cotugno di Napoli : sono stati esaminati 937 tamponi di cui 1 risultato positivo ; Ospedale Ruggi di Salerno : sono stati esaminati 760 tamponi di cui 1 risultato positivo ; Ospedale Sant’Anna di Caserta : sono stati processati 111 tamponi di cui

nessuno risultato positivo; Asl di Caserta presidi di Aversa-Marcianise : sono stati esaminati 395 tamponi di cui nessuno risultato positivo; Ospedale Moscati di Avellino : sono stati esaminati 180 tamponi di cui 1 risultato positivo ; Ospedale San Paolo di Napoli : sono stati esaminati 224 tamponi di cui 3 risultati positivi ; Laboratorio dell’Azienda ospedaliera Federico II : sono stati esaminati 163 tamponi di cui nessuno risultato positivo; Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno : sono stati esaminati 1608 tamponi di cui nessuno risultato positivo; Ospedale di Nola : sono stati esaminati 141 tamponi di cui nessuno risultato positivo; Ospedale San Pio di Benevento : sono stati esaminati 100 tamponi di cui

nessuno risultato positivo; Ospedale di Eboli : sono stati esaminati 74 tamponi di cui nessuno risultato positivo; Laboratorio del CEINGE : sono stati esaminati 255 tamponi di cui nessuno risultato positivo; Laboratorio Biogem sono stati esaminati 464 tamponi di cui 8 risultati positivi .