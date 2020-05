Al via i bonus da 600 euro per le persone con disabilità non coperte dal fondo non autosufficienti. Si tratta di una delle misure correlate alle politiche sociali inserite nel “Piano per l’emergenza socio-economica della Regione Campania” istituito dal Governo nazionale di concerto con la Giunta regionale campana, mirato al sostenimento e al contrasto dell’indigenza economica. È adesso online l’avviso pubblico di manifestazione d’interesse per l’erogazione del bonus in favore delle persone con disabilità anche non grave, con priorità ai bambini con disabilità (anche autistica) in età scolare.







Il modulo, scaricabile dal sito istituzionale www.comune.castellammare-di-stabia.napoli.it, dovrà essere compilato, firmato e presentato dall’avente diritto o dal tutore o dall’amministratore di sostegno e dovrà essere inviata all’indirizzo protocollo.stabia@asmepec.it (predisposto anche per ricevere email non certificate) entro le ore 14.00 del 20 maggio 2020, allegando la certificazione Isee. Nel caso in cui nello stesso nucleo familiare siano presenti più soggetti con disabilità, la domanda dovrà essere presentata per ciascuna persona.







Il presente bonus non è cumulabile, pertanto, non possono presentare l’istanza persone con disabilità già inserite nell’elenco trasmesso in Regione Campania a cura dell’Ambito territoriale perché già beneficiare del bonus, persone in possesso della sola certificazione d’invalidità civile, persone con disabilità che usufruiscono già del Programma Home Care Premium, del Programma per la Vita Indipendente o del Programma Dopo di Noi. Non possono richiederlo neanche persone con disabilità che già beneficiano di assegno di cura.







La graduatoria delle domande ammissibili sarà effettuata dopo la scadenza del presente Avviso Pubblico e sarà pubblicata sul sito istituzionale della città di Castellammare di Stabia con valore di notifica agli interessanti. Si ricorda che la pratica cadrà nel caso dell’accertamento di dichiarazioni false o di mancata trasmissione della documentazione richiesta. Per altri eventuali chiarimenti sui requisiti, sui soggetti beneficiari e su tutto ciò che riguarda la misura in oggetto, è possibile rivolgersi ai numeri telefonici 0813900368 e 0813900352 dal lunedì al venerdì tra le ore 9.00 e le ore 13.00. Il martedì e il giovedì anche tra le ore 15.00 e le ore 17.00.

Emanuela Francini