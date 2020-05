Esempio di riconversione dettata dai tempi difficili del Covid-19, l’azienda liquoristica campana Petrone, nota in tutto il mondo, si mette in gioco e produce, un gel igienizzante per le mani.

In un momento così delicato in cui le piccole e grandi aziende lottano per la sopravvivenza e si reinventano pur di non chiudere, la distilleria sita a Mondragone, in provincia di Caserta avvia la produzione di un disinfettante a base di alcol puro al 70% e olio essenziale di bucce di limone, un alimento da sempre considerato un igienizzante naturale.

Petrone Clean è la scommessa del manager Andrea Petrone che seguendo le direttive dell’Organizzazione Mondiale della Sanità ed ottenute tutte le autorizzazioni necessarie, lancia un gel che igienizza le mani lasciando sulla cute una piacevole sensazione di freschezza e profumo di limone.