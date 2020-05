Fase 2, De Luca: “Chi dice di riaprire tutto e subito si prepara a richiudere”

Ancora un passaggio forte quello che Vincenzo De Luca ha fatto nella consueta diretta Facebook nella quale fa il punto sulla situazione coronavirus in regione ogni venerdì pomeriggio.







Aprire tutto per far impennare nuovamente la curva dei contagi e richiudere il giorno dopo. Questo il messaggio del governatore campano a quanti, governatori, politici e amministratori a vari livelli, stanno mettendo a rischio il Paese con una incosciente demagogia.

Il governatore De Luca non fa sconti: “Mi capita di ascoltare da settimane colleghi di altre Regioni e di altre istituzioni invocare la riapertura universale: apriamo domani, apriamo tutto, apriamo subito. Il mio invito a quelli che stanno perdendo tempo a fare demagogia, che cercano cioè di strumentalizzare la drammatica domanda di lavoro che c’è senza decidere niente, è: chi vuole aprire domani mattina, lo faccia, anziché parlare di apertura, apra, se ne assuma la responsabilità. Ma facciamola finita con questo chiacchiericcio diventato davvero insopportabile: chi dice apriamo domani, sta creando le condizioni per richiudere dopodomani“.





La Campania è stata un modello da seguire nell’emergenza sanitaria e si propone di continuare ad esserlo anche in questa seconda fase della pandemia. “La Campania è entrata pienamente nella fase 2, quella della ripresa economica e dell’avvio verso la normalità. Ci siamo entrati – continua il presidente della giunta campana – seguendo il modello Campania, che è quello di essere efficaci nella sicurezza.

Vogliamo fare per la ripresa economica quello che la Campania ha fatto per la sanità, dove siamo stati un modello nazionale. La Campania è diventata un modello di concretezza, operatività e rigore, vogliamo fare la stessa cosa: un modello Campania di efficacia e concretezza anche per quanto riguarda la ripresa economica”.

A detta di De Luca, il “modello Campania” significa decisioni rapide, scelte chiare senza confusione, ma allo stesso tempo significa anche non perdere un minuto di tempo e soprattutto non fare demagogia. “Modello Campania significa aprire tutto ma non dover richiudere subito dopo“.







“Per quanto riguarda i fitti, voglio dare un’informazione a un esponente politico milanese, il quale è sempre disinformato per le questioni che riguardano il Sud e ha detto che c’è una Regione del Nord che è l’unica che ha fatto iniziative per i fitti”. Il riferimento del governatore è chiaramente alle dichiarazioni del leader della Lega, Matteo Salvini. Ma Vincenzo De Luca non rinuncia ad usare anche in questa occasione la sua verve ironica e aggiunge: “Non voglio fare nomi, diciamo che è un esponente che va in giro, in questo periodo, per l’Italia per farsi guardare gli occhiali nuovi che ha comprato, occhiali color pannolino di bimbo per intenderci”.

Ma passando ai dati concreti, De Luca conclude: “Ricordo a questo autorevole esponente del Nord e del sovranismo che la Regione Campania ha varato un programma per gli aiuti ai fitti, due bandi per quasi 70 milioni di euro. Giusto come notizia per questo nostro amico sovranista”.