Non di solo Covid 19, si può morire… con questa pandemia molti nodi sono venuti al pettine, la sanità, da anni smembrata, oggi tenta di riannodare i fili perduti.









Ma qualcosa s’è rattoppato, sono crollati miseramente (purtroppo) le favole della sanità migliore del Nord mentre al Sud nonostante i politici, sono emerse le eccellenze.

Ed ora, mentre Torre del Greco insorge affinchè l’ospedale Maresca, riprenda vigore, nella nostra Torre Annunziata, non si muove foglia che qualcuno non voglia.









Ne nasce quindi il busillis… il S.Anna e S. Maria della neve è ora un ospedale Covid, quindi non può registrare presenze che non siano i contagiati, ma non si muore di solo Covid, quindi? Infarti, ictus e varie saranno curate al Maresca di Torre del Greco o al San Leonardo di Castellammare. Ovviamente se si arriva in tempo, altrimenti, pazienza è la vita che se ne va.

Mi chiedo cosa abbiamo fatto quando ci hanno tolto il vecchio Ospedale Civico, dove di riffe o di raffe si curava, e penso che forse riaprire almeno un pronto soccorso non sarebbe una pessima idea.









Almeno questo potremmo avere, in fin dei conti siamo esseri umani anche noi torresi e non meritiamo una sanità lontana, ma cure immediate per la nostra salute.

Ernesto Limito