Le strade dei due paesi contesi tra l’agro nolano e il nocerino-sarnese diventeranno una passerella per i più famosi personaggi dei cartoni animati.

Enrico Russo, imprenditore della 081Animation, e Arianna Catapano porteranno in giro per il nostro territorio i famosi personaggi della loro attività.









Nonostante questa fase di restrizioni e distanziamento sociale determinata dal Coronavirus, l’agenzia di intrattenimento ha proposto, in forma del tutto gratuita, una simpatica iniziativa ai vari Comuni dell’hinterland.

Dopo l’esperienza positiva vissuta a Cava de’ Tirreni, 081Animation è pronta a replicare questa domenica in quel di Striano e domenica 17 maggio per le vie di Palma Campania, sempre a partire dalle ore 10 del mattino.









“I nostri personaggi hanno il solo scopo di portare un sorriso a tutti i bambini dei nostri paesi” afferma Enrico Russo.

“In questo periodo, – continua Russo – rispettando le disposizioni del Governo per evitare assembramenti, saremo scortati in giro per le strade delle varie cittadine dagli automezzi delle associazioni di Protezione Civile dei comuni, salutando in passerella le persone che si troveranno sulle porte o sui balconi delle loro case”.









Un modo per strappare qualche attimo di spensieratezza a tutte le famiglie che nelle prossime domeniche possono affacciarsi e “affollare a distanza”, nel pieno rispetto delle norme, le strade cittadine.

“Ringrazio di cuore le amministrazioni comunali e le associazioni per aver accolto e sostenuto con gioia ed entusiasmo la nostra iniziativa” conclude Russo.