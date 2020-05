E anche oggi c’è da registrare il triste dato di 3 decessi da coronavirus in Campania nella giornata di ieri. I guariti registrati sempre nella giornata di ieri sono stati 59. Questi i dati dati dell’Unità di crisi aggiornati alla mezzanotte scorsa. Giungono quindi a 2.282 i campani che hanno lasciato l’incubo contagio e la malattia, di cui 958 Napoli Città e 1567 Napoli provincia.







Il ritmo dei decessi non accenna a rallentare. Come dicevamo anche ieri, la situazione sembra purtroppo sempre la stessa. Dopo due bollettini a decessi zero, la scorsa settimana, non passa giorno che non siamo costretti a prendere atto del numero, seppur minimo, dei decessi.

Il totale delle persone scomparse a causa del virus, sommando le tre vittime di ieri, giunge a 391, mentre i positivi al Covid-19 dall’inizio dell’epidemia salgono a 4.588 su 114.819 tamponi analizzati.









Questi i dati provincia per provincia, come dal grafico:

– Provincia di Napoli : 2.525 (di cui 954 Napoli Città e 1567 Napoli provincia)

– Provincia di Salerno : 667

– Provincia di Avellino : 503

– Provincia di Caserta : 430

– Provincia di Benevento: 189

– Altri in fase di verifica Asl: 274