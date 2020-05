Si è registrata ieri la quinta vittima a Torre Annunziata dall’inizio dell’emergenza Coronavirus.

A cedere al maledetto virus un uomo di 77 anni, l’unico ad essere ancora ospedalizzato. L’uomo soffriva già con patologie pregresse ed era ricoverato presso il Covid-Hospital di Maddaloni.









Ad oggi, il bilancio complessivo è di 14 cittadini contagiati, 6 guariti e, purtroppo con quanto successo ieri, 5 deceduti. Tre, invece, le persone ancora positive, tutte sottoposte alla quarantena domiciliare.

Sono 376 i tamponi effettuati sull’intero territorio, 78 invece i soggetti in isolamento domiciliare e 39 i cittadini rientrati da fuori Regione.







«Siamo costretti a contare la quinta vittima dall’inizio dell’emergenza sanitaria». Così ha dichiarato il sindaco Vincenzo Ascione nell’annunciare la triste notizia e porgere le condoglianze a nome della città alla famiglia.

«Voglio rammentare a tutti i torresi – ha aggiunto il primo cittadino – che l’emergenza non è finita. In questa fase di parziale riapertura, sarebbe da folli lasciarsi andare a comportamenti irresponsabili. Rischieremo di vanificare gli enormi sforzi e sacrifici fatti fino ad ora, e calpesteremo la memoria di coloro che hanno perso la vita a causa del coronavirus.







Rinnovo nuovamente l’appello a rispettare in maniera scrupolosa le misure adottate da Governo e Regione: l’uso della mascherina è obbligatorio, così come il divieto assoluto di creare assembramenti. Il ritorno alla normalità – conclude – non è così lontano, ma è fondamentale che tutti noi ci impegniamo affinché non vengano commessi passi falsi, con il rischio concreto di doverci nuovamente “blindare” in casa e creare ulteriori danni ad un sistema economico già ben oltre il collasso».