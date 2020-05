E ricominciata l’altalena nei dati percentuali dei contagi da coronavirus in regione. Oggi 15 tamponi sono risultati positivi, quindici persone contagiate dal virus ostinatamente continua a colpire i cittadini campani, sia pure con numeri estremamente ridotti. Numeri che comunque non saranno mai veramente positivi fin quando non riporteranno lo zero assoluto nei contagi e nei decessi.







La percentuale che ne risulta incrociando i numeri dei contagiati odierni a fronte dei 3.117 tamponi analizzati, risulta essere pari allo 0,48%. Ieri il risultato era dello 0,85%, oggi registriamo un calo, lieve, ma conforme al trend che da diverse settimane sta caratterizzando l’andamento dei contagi.









Questi i risultati comunicati dai laboratori Covid in Campania:

Ospedale Cotugno di Napoli: sono stati esaminati 329 tamponi di cui 5 risultati positivi;

Ospedale Ruggi di Salerno: sono stati esaminati 710 tamponi di cui nessuno risultato positivo;

Ospedale Sant’Anna di Caserta: sono stati esaminati 124 tamponi di cui 1 risultato positivo;

Asl di Caserta presidi di Aversa-Marcianise: sono stati esaminati 453 tamponi di cui 2 risultati positivi;

Ospedale Moscati di Avellino: sono stati esaminati 164 tamponi di cui nessuno risultato positivo;

Ospedale San Paolo di Napoli: sono stati esaminati 189 tamponi di cui 1 risultato positivo;

Laboratorio dell’Azienda ospedaliera Federico II: sono stati esaminati 147 tamponi di cui nessuno risultato positivo;

Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno: sono stati esaminati 268 tamponi di cui nessuno risultato positivo;

Ospedale di Nola: sono stati esaminati 134 tamponi di cui 3 risultati positivi;

Ospedale San Pio di Benevento: sono stati esaminati 100 tamponi di cui nessuno risultato positivo;

Ospedale di Eboli: sono stati esaminati 120 tamponi, di cui nessuno risultato positivo;

Laboratorio del CEINGE: sono stati esaminati 88 tamponi di cui nessuno risultato positivo;

Laboratorio Biogem sono stati esaminati 291 tamponi di cui 3 risultati positivi.

Il totale complessivo dei positivi in Campania sono ad oggi 4.630 su 124.370 tamponi analizzati.