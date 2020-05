Oggi finalmente un risultato che rincuora. Si ritorna ad una percentuale di contagi veramente minima anche se non la più bassa registrata nelle ultime settimane.







I dati giunti questa sera ci parlano di appena 9 nuovi contagi in tutta la regione e di 3.568 tamponi analizzati nei 13 laboratori della Campania.

Il dato percentuale in pochi giorni, come ci aspettavamo e avevamo annunciato, sono dalati nuovamente e in maniera sensibile. Appena due giorni fa i contagi sembravano risalire, oggi la percentuale dei positivi rispetto ai tamponi analizzati si ferma allo 0,25%.







Nonostante oggi, nella sua visita presso il Covid center di Boscotrecase per l’inaugurazione del reparto di Terapia Intensiva, il governatore De Luca si è detto molto preoccupato per i dati futuri che avrebbero dovuto contenere il contraccolpo dei rientri in regione dalle aree del Nord fortemente colpite dall’epidemia di coronavirus. Stando a quanto sta succedendo in questi ultimi giorni, il trend continua a segnare una discesa, sia pure faticosa, dei contagi. Si spera che l’andamento continui sul binario finora tracciato e porti presto allo zero assoluto di nuovi contagi.







Nel pomeriggio il bollettino dell’Unità di Crisi regionale parlava, purtroppo, ancora di un morto e di 76 guariti. Non resta che aspettare i prossimi risultati e nel frattempo incrociare le dita.

Questi i risultati comunicati dai laboratori Covid in Campania:

Ospedale Cotugno di Napoli : sono stati esaminati 793 tamponi di cui 1 risultati positivi ; Ospedale Ruggi di Salerno : sono stati esaminati 522 tamponi di cui 2 risultati positivi ; Ospedale Sant’Anna di Caserta : sono stati esaminati 82 tamponi di cui nessuno risultato positivo; Asl di Caserta presidi di Aversa-Marcianise : sono stati esaminati 515 tamponi di cui nessuno risultato positivo; Ospedale Moscati di Avellino : sono stati esaminati 160 tamponi di cui 1 risultato positivo ; Ospedale San Paolo di Napoli : sono stati esaminati 225 tamponi di cui 4 risultati positivi ; Laboratorio dell’Azienda ospedaliera Federico II : sono stati esaminati 149 tamponi di cui nessuno risultato positivo; Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno : sono stati esaminati 237 tamponi di cui nessuno risultato positivo; Ospedale di Nola : sono stati esaminati 123 tamponi di cui nessuno risultato positivo; Ospedale San Pio di Benevento : sono stati esaminati 98 tamponi di cui nessuno risultato positivo; Ospedale di Eboli : sono stati esaminati 114 tamponi, di cui nessuno risultato positivo; Laboratorio del CEINGE : sono stati esaminati 347 tamponi di cui nessuno risultato positivo; Laboratorio Biogem : sono stati esaminati 203 tamponi di cui 1 risultato positivo .



Il totale complessivo dei positivi in Campania sono ad oggi 4.639 su 127.938 tamponi analizzati.