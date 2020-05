Sergio Fedele, presidente di Atex Campania, l’Associazione del Turismo Extralberghiero, comunica attraverso i canali ufficiali un messaggio importante, che lascia basiti e sorpresi.









Nella comunicazione si legge un contrordine del Governo in merito all’apertura delle strutture extralberghiere, che devono rimanere aperte solo per le persone impegnate nelle attività funzionali ad assicurare la continuità dei servizi di pubblica utilità.

Quanto comunicato l’8 Maggio invece faceva comprendere che le strutture extralberghiere potevano ospitare tutte le persone autorizzate a spostarsi.

Il chiarimento di ieri sera della Presidenza del Consiglio

“Gli alberghi possono proseguire la propria attività ma esclusivamente per le persone autorizzate a spostarsi secondo le previsioni normative vigenti.







Le altre strutture turistico-ricettive (bed & breakfast, affittacamere, case vacanza, etc.) possono proseguire la propria attività esclusivamente nei casi in cui siano ospitate persone impegnate in attività funzionali ad assicurare la continuità dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali.

In ogni caso, le strutture ricettive di qualsiasi tipologia devono operare nel rispetto delle prescrizioni igienico-sanitarie e della distanza interpersonale, evitando comunque di causare assembramenti negli spazi comuni o in prossimità degli accessi”.