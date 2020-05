Le buone notizie del pomeriggio con zero decessi in Campania, il bollettino serale, pur rimanendo sui numeri dell’ultima settimana e pur mantenendo numeri veramente bassi, fa registrate un veramente lieve rialzo. Il classico oscillare a cui l’andamento dei contagi che continua a verificarsi da molti giorni a questa parte.







Questa sera l’Unità di Crisi regionale ha sommato 15 nuovi positivi mettendo insieme tutti i dati provenienti dai laboratori Covid della Campania che hanno analizzato 3.606 tamponi nella giornata odierna. In percentuale il dato dei tamponi positivi e dello 0,41% di quelli analizzati, appena più alta di ieri, quando si era fermata allo 0,25.

Una giornata tutto sommato con segno positivo, anche se gli unici risultati positivi sono solo quelli con lo zero. Tranne che per il computo dei guariti ovviamente.







Il totale complessivo dei positivi in Campania sono ad oggi 4.654 su 131.544 tamponi analizzati.

Questi i risultati comunicati dai laboratori Covid in Campania:

Ospedale Cotugno di Napoli: sono stati esaminati 828 tamponi di cui 1 risultato positivo;

Ospedale Ruggi di Salerno: sono stati esaminati 611 tamponi di cui 1 risultato positivo;

Ospedale Sant’Anna di Caserta: sono stati esaminati 62 tamponi di cui nessuno risultato positivo;

Asl di Caserta presidi di Aversa-Marcianise: sono stati esaminati 400 tamponi di cui 1 risultato positivo;

Ospedale Moscati di Avellino: sono stati esaminati 116 tamponi di cui 2 risultati positivi;

Ospedale San Paolo di Napoli: sono stati esaminati 206 tamponi di cui 3 risultati positivi;

Laboratorio dell’Azienda ospedaliera Federico II: sono stati esaminati 152 tamponi di cui nessuno risultato positivo;

Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno: sono stati esaminati 292 tamponi di cui 2 risultati positivi;

Ospedale di Nola: sono stati esaminati 153 tamponi di cui 5 risultati positivi;

Ospedale San Pio di Benevento: sono stati esaminati 120 tamponi di cui nessuno risultato positivo;

Ospedale di Eboli: sono stati esaminati 55 tamponi, di cui nessuno risultato positivo;

Laboratorio del CEINGE: sono stati esaminati 444 tamponi di cui nessuno risultato positivo;

Laboratorio Biogem: sono stati esaminati 75 tamponi di cui nessuno risultato positivo;

Azienda Ospedaliera Luigi Vanvitelli di Caserta: sono stati esaminati 92 tamponi, nessuno dei quali positivo.