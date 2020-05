Operazione anticamorra a San Giorgio e Portici: smantellati clan

E’ in corso dalle prime ore della mattina nella provincia di Napoli, una vasta operazione della Polizia di Stato in esecuzione di due ordinanze di custodia cautelare emesse dal G.I.P. presso il Tribunale di Napoli su richiesta dalla Procura della Repubblica di Napoli -Direzione Distrettuale Antimafia- nei confronti di numerosi soggetti indagati, a vario titolo, per plurimi episodi di estorsione commessi con l’aggravante del metodo mafioso, al fine di agevolare clan camorristici operanti per lo più nei comuni di Portici e San Giorgio a Cremano.